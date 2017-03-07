Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев подвел итоги сбора в Испании.

– Считаю, что поработали мы хорошо. Условия были и вовсе отличными. Провели встречи с интересными соперниками, в которых многое для себя отметил. Плюс, наши, скажем так, спарринг-партнеры играли с московским «Спартаком» – можно было много чего узнать и подчерпнуть.

– Чем отличается от Турции?

– Там – это было бы повторение. Мы же стремимся к развитию. В этом смысле, главное, что мы движемся к созданию командной игры. И здесь еще есть, над чем работать. Последний матч, например, показал, что, когда соперник строго и плотно обороняется, возникают проблемы. Сказалось и то, что это был уже конец сбора – накопилась усталость. Плюс, резкая смена погоды – два дня до этого было прохладно и шел дождь, а в день матча с «Согндалем» была, наверное, самая высокая температура, которую застали на этом сборе. Все это повлияло на то, что по ходу игры команда не добавила. Не хватило нам креатива и темперамента в той игре. Еще, ведь, и Алексиевича не было – он очень важен для нас в игре в центре поля. Илья немного приболел.

– В Турции играли с сербской, литовской и украинскими командами. В Испании в соперниках были преимущественно норвежцы. Какие отличия можете отметить?

– У норвежцев игра более схематичная, более выстроена по вертикали. Прямой и силовой футбол. Здесь для нас интересно было то, что они с первых минут играют в очень высоком темпе. Нам пришлось не то чтобы подстраиваться, но принимать его – так не играют ни в Беларуси, ни те украинские команды, с которыми мы встречались. К последней игре с норвежцами мы уже научились доминировать в матче с таким соперником, полностью вести игру. Но просматривается и то, что нам легче атаковать, выбегая из обороны. Собственно, это одна из главных тенденций современного футбола.

– В смысле модели игры матч с испанским «Линенсе» – это нечто совершенно другое?

– Небо и земля. Хотя там команда с индивидуально техничными футболистами, но она не сбалансирована. Мы должны были обыгрывать «Линенсе» крупнее.

– Две из трех побед на сборе – волевые. О чем это говорит?

– Первое, что хочу сказать, это то, что мы весь сбор играли под нагрузками. Поэтому команда «разбегалась» только ко второму тайму. Поэтому нам и приходилось отыгрываться. Радует, что команда смогла добавлять ко вторым таймам. Радует и то, что игроки, на которых мы сейчас рассчитываем, как на основных, проявляли себя в таких моментах с лучшей стороны. Но главное, что надо понимать насчет всех матчей, это то, что, прежде всего, они входят в программу подготовки к чемпионату: мы не ставили себе цель обязательно победить во всех играх.

– Вы говорите о подготовке к чемпионату, но есть еще и Кубок. Совсем скоро играть в Гомеле с местным «Локомотивом». Выезд далекий, искусственное поле, да и погода другая – принципиально разные условия, чем были сейчас на сборе.

– Не хочу делать каких-то оговорок на поле, погоду или что-либо еще. Мы заранее знали когда, где и с кем нам предстоит сыграть. Просто, когда приедем, задачей будет быстро адаптироваться. Скажу еще, что из жары в холод перестроиться легче, чем наоборот. Это естественный процесс. Единственное, если вдруг ударит мороз, то это будет не на руку ни нам, ни сопернику. При плюсовой температуре мы обязаны подстроится. Но даже если что-то пойдет не так в Гомеле, у нас есть второй матч дома. Тем более, что опыт футболистов, их совокупное мастерство дает нам повод для оптимизма и в первой встрече, – сказал Кубарев.