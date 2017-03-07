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Жозе Моуринью: «Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем»

08.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» подверг критике качество газона на стадионе «Олимп 2» в Ростове-на-Дону.

«Мне все еще трудно поверить, что мы будем играть завтра. Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем.

Я не знаю, какую команду выпустить играть. Не знаю, примет ли участие в матче Мхитарян.

Мне нужно о многом подумать, потому что я ожидал увидеть нечто более пригодное для игры. Летом мы с «Манчестер Сити» решили не играть на подобном поле, но сейчас мы, похоже, должны.

У меня до сих пор ни с кем не было никаких контактов относительно поля, лишь мимолетный контакт с одним джентльменом из УЕФА. Когда я осматривал поле и высказал джентльмену свои опасения, он ответил: игроки застрахованы, так что если что-то случится, никаких проблем.

Я анализировал «Ростов». Это очень хороший соперник, о котором мы еще не говорили. В их матчах с «Аяксом», «Баварией», «Атлетико» поле для меня выглядело очень пригодным для игры. И меня очень удивило то, что я увидел сегодня.

Реакция на поведение Ибрагимовича? У меня ее нет. Он сыграет завтра, и я не комментирую клубные решения», – сказал Моуринью.

Команды договорились не тренироваться на «Олимпе-2» до матча

 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» подверг критике качество газона на стадионе...

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