МИНСК, 8 мар — Sputnik. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подверг критике газон в Ростове-на-Дону, заявив, что его сложно назвать "полем".

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг, 9 марта, в Ростове-на-Дону между местным "Ростовом" и "МЮ".

"Я действительно не знаю, кто сможет сыграть завтра. Я не знаю, кто будет в составе. Сложно назвать это "полем", то на чем нам предстоит играть. Похожая ситуация была в Китае, но тогда мы отказались проводить матч", — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Специалист заметил, что беседовал с представителем УЕФА, и тот его заверил, что "можно играть". Моуринью выразил надежду, состояние газона не станет причиной травм его подопечных. "Мы до этого анализировали соперника и смотрели состояние поля, но то, что мы увидели, просто невероятно. Газон бежевого цвета", — добавил наставник англичан.

Моуринью также заявил, что в предстоящем матче в составе "красных дьяволов" выйдет шведский форвард Златан Ибрагимович.

Играть надо на любом поле

В свою очередь первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, комментируя слова наставника "МЮ", сказал, что "играть надо на любом поле".

"Но "Манчестер Юнайтед" сможет показать свой класс и на таком поле. "Бавария" на нем играла, (томская) "Томь" на днях тоже. Кто знает, может, и у "Ростова" шансы есть (в игре с англичанами). "Баварию" ведь обыграли, сенсацию сотворили. Думаю, что "Ростов" может сыграть достойно и с "Манчестером", — сказал он.

По словам Симоняна, даже если ростовчане не смогут добиться положительного результата в играх против "МЮ", команде Ивана Данильянца важно провести их на должном уровне.