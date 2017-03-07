﻿ Александр Демешко: «Планирую ли получить «Золотой мяч» в этом году? Только если деревянный». 21.by
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Александр Демешко: «Планирую ли получить «Золотой мяч» в этом году? Только если деревянный»

08.03.2017 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий брестского «Динамо» Александр Демешко ответил на вопросы болельщиков, которые были заданы в социальных сетях клуба.

- Планируешь получить «Золотой мяч» в этом году?

– Я в нем не участвую, поэтому никак не получится. Только если деревянный, именно из твоих рук. Если мне слепишь и принесешь.

- Что бы вы сказали Эрику Кантона при личной встрече?

– Я бы сказал, что он бог. Для меня он, как и Кевин Кураньи, — футболист топ-класса. На них нужно смотреть, равняться и учиться. Это была бы прекрасная встреча. Да, конечно, мой английский хромает по сравнению с ним, но какой-нибудь разговор у нас бы получился. Нашли бы общие темы — сказал Демешко.

 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Александр Демешко ответил на вопросы болельщиков, которые были заданы в социальных сетях клуба.

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