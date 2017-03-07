Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о том, с какими проблемами может столкнуться Игорь Криушенко на посту главного тренера сборной Беларуси.

«Совсем не удивлюсь, если после пары проигранных матчей Криушенко скажут, что он не справился с миссией. Заново начнут искать кого-то еще.

АБФФ назначает тренера, но потом за его работу и результаты команды никак не отвечает. Каждый в бедах сам по себе. Кондратьев или Хацкевич завалили старт отбора — до свидания. Без банальных тактичных слов благодарности и подведения итогов. Вполне возможно повторение истории с Пунтусом, когда добротный клубный тренер вышел на уровень национальной сборной, но не справился с нагрузкой. В какой-то момент, упустив контроль над ситуацией, вернуть потом не смог.

Думаю, в такой гнетущей атмосфере, в которой сейчас пребывают сборная Беларуси, АБФФ, болельщики и журналисты, большие задачи не решаются. И это едва ли не главная проблема белорусского футбола», – сказал Ходасевич.