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Николай Ходасевич: «Думаю, в такой гнетущей атмосфере, в которой сейчас пребывают сборная Беларуси, АБФФ, болельщики и журналисты, большие задачи не решаются»
08.03.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о том, с какими проблемами может столкнуться Игорь Криушенко на посту главного тренера сборной Беларуси.
«Совсем не удивлюсь, если после пары проигранных матчей Криушенко скажут, что он не справился с миссией. Заново начнут искать кого-то еще.
АБФФ назначает тренера, но потом за его работу и результаты команды никак не отвечает. Каждый в бедах сам по себе. Кондратьев или Хацкевич завалили старт отбора — до свидания. Без банальных тактичных слов благодарности и подведения итогов. Вполне возможно повторение истории с Пунтусом, когда добротный клубный тренер вышел на уровень национальной сборной, но не справился с нагрузкой. В какой-то момент, упустив контроль над ситуацией, вернуть потом не смог.
Думаю, в такой гнетущей атмосфере, в которой сейчас пребывают сборная Беларуси, АБФФ, болельщики и журналисты, большие задачи не решаются. И это едва ли не главная проблема белорусского футбола», – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Думаю, в такой гнетущей атмосфере, в которой сейчас пребывают сборная Беларуси, АБФФ, болельщики и журналисты, большие задачи не решаются»
Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о том, с какими проблемами может столкнуться Игорь Криушенко на посту главного тренера сборной...
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