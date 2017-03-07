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Рауль: «Барса» вряд ли забьет 4 или 5 мячей. «Реал» мог бы отыграться»
08.03.2017 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий «Реала» Рауль поделился мыслями о шансах «Барселоны» пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом матче каталонская команда была разгромлена «ПСЖ» (0:4).
«Барсе» нужно выдать исключительную игру. В то же время «ПСЖ» должен провести матч очень плохо. Мне представляется это маловероятным.
Если есть команда, которая может отыграться в подобной ситуации, то это «Реал». Он на таком специализируется.
Если «ПСЖ» сыграет на своем уровне, то «Барса» не сможет забить 4 или 5 мячей, как это часто бывает в примере. Но потенциал у каталонской команды, конечно, есть.
«ПСЖ» способен дойти в Лиге чемпионов до конца. Унаи Эмери – супертренер. Я стопроцентно верю в них», – сказал испанец.
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Бывший нападающий «Реала» Рауль поделился мыслями о шансах «Барселоны» пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.
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