﻿ Игорь Гамула: «Состояние газона на «Олимп-2»? Такие клубы, как «МЮ», должны играть даже на асфальте». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игорь Гамула: «Состояние газона на «Олимп-2»? Такие клубы, как «МЮ», должны играть даже на асфальте»

08.03.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула ответил на критику главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в адрес состояния газона на стадионе «Олимп-2» накануне матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

​«Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое. Конечно, для таких команд, как «Манчестер», подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте.

Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что «Ростов» тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всех», — сказал Гамула.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула ответил на критику главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в адрес состояния газона на стадионе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» примет «Сток Сити»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика