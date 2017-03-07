﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон» и другие матчи

08.03.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Чикаго
Дата проведения
9 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Бруклин
Дата проведения
9 марта, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Шарлотт
Дата проведения
9 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Нью-Йорк
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Новый Орлеан – Торонто
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Юта
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Клипперс
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Детройт
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Сакраменто
Дата проведения
9 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Вашингтон
Дата проведения
9 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Бостон
Дата проведения
9 марта, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

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Статистика НБА

 
 
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В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».

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