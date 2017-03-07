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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон» и другие матчи
08.03.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
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В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».
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