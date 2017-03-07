Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) мотивировал игроков деньгами.

Функционер пообещал, что выплатит бонусы, если французская команда пройдет в следующую стадию турнира. Размер премии можно описать числом с шестью нулями, то есть каждый футболист получит по миллиону евро.

По некоторым данным, Аль-Хелайфи входит в сотню самых богатых людей мира.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится сегодня на поле каталонской команды.