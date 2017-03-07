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Президент «ПСЖ» обещал каждому игроку миллион евро, если команда пройдет «Барселону»
08.03.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) мотивировал игроков деньгами.
Функционер пообещал, что выплатит бонусы, если французская команда пройдет в следующую стадию турнира. Размер премии можно описать числом с шестью нулями, то есть каждый футболист получит по миллиону евро.
По некоторым данным, Аль-Хелайфи входит в сотню самых богатых людей мира.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится сегодня на поле каталонской команды.
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) мотивировал игроков деньгами.
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