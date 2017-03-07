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Агроном стадиона «Олимп-2»: «Критика со стороны Моуринью? А что тут возмущаться, если он абсолютно прав»

08.03.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Инженер-агроном стадиона «Олимп-2» Альберт Ченибалаян рассказал о состоянии газона на арене перед матчем «Ростова» против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

– Что еще сказать по полю? Оно в плохом состоянии.

– Но ведь в середине февраля газон был идеальным. Что произошло за три недели?

– На самом деле, в игре со «Спартой» вы видели остатки травы с прошлого года. На последнем вздохе отыграли. Какая трава выдержит в минус 10? Вырастить поле в таких сложных погодных условиях очень тяжело.

– В марте воздух в Ростове прогревался до 20 градусов. Не помогло?

– Мы засеяли поле, но, к сожалению, чуда за несколько дней произойти не может. В декабре газон подморозило в первый раз, в феврале – во второй. И сейчас видим то, что есть. Плюс провели несколько матчей, когда рост травы еще слабый. Ни одно покрытие такого режима не выдержит.

– Как отнеслись к критике со стороны Жозе Моуринью?
 
– А что тут возмущаться, если он абсолютно прав. Сам понимаю, что на таком поле «Манчестеру» тяжело играть, футболисты привыкли к другим условиям.

– Проблем у футболистов не возникнет?

– Поле сложное, но играть можно. Если Моуринью в будущем возглавит какую-либо из наших команд, то быстро привыкнет к тяжелым климатическим условиям, и разговоров о качестве полей с его стороны станет меньше, – сказал Ченибалаян.

Жозе Моуринью: «Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем»

 
 
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Инженер-агроном стадиона «Олимп-2» Альберт Ченибалаян рассказал о состоянии газона на арене перед матчем «Ростова» против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги...

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