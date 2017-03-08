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«Городея» подписала контракт с сербским нападающим Дубаичем
08.03.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Городея» заключила контракт с сербским нападающим Бояном Дубаичем.
Последним клубом 26-летнего футболиста был «Сисакет» (Таиланд). В конце прошлого года Боян покинул этот клуб свободным агентом.
В послужном списке сербского нападающего выступления за швейцарские футбольные клубы «Лугано» (Д1, 19 матчей, 2 гола) и «Ле Мон», (Д2, 24 матча, 5 голов).
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«Городея» заключила контракт с сербским нападающим Бояном Дубаичем.
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