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Унаи Эмери: «В концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили»

09.03.2017 02:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

«Сегодня мы упустили невероятный шанс пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы провели плохой второй тайм, не прессинговали соперника и плохо распоряжались мячом. Команда прижалась к воротам, и у «Барселоны» появилось больше возможностей, чтобы забить.

Мы немного успокоились и смогли забить ответный гол, даже были близки к тому, чтобы сделать счет 3:2. Решения судьи были направлены против «ПСЖ», а в концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили.

«Барселона» способна на такой камбэк, им было нечего терять в последние минуты матча.

Это негативный опыт для меня и клуба. Нужно извлечь урок из этого поражения», – сказал Эмери.

 
 
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Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

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