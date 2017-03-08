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«Барселона» стала первой командой в истории еврокубков, прошедшей в следующий раунд после 0:4 в первом матче

09.03.2017 01:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» добилась разгромной победы в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1).

Каталонцы обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира после того, как проиграли первый матч противостояния со счетом 0:4. Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории еврокубков, прошедшей в следующий раунд после 0:4 в первом матче.

Ранее в истории Кубка чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) лишь трем клубам удавалось пройти в следующий, уступая после первой встречи с разницей в 4 гола: «Реалу» (85/86), «Партизану» (84/85) и «Лейшоэшу» (61/62).

 
 
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«Барселона» добилась разгромной победы в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1).

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