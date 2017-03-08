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«Боруссия» и «Барселона» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

09.03.2017 00:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Дортмундцы были сильнее в противостоянии с «Бенфикой» (0:1, 4:0). Каталонцы обыграли по сумме двух матчей французский «ПСЖ» (0:4, 6:1).

Таким образом, «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги впервые с 2014 года, а «Барселона» – в 9-й раз подряд.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Бавария» и «Реал».

 
 
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Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

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