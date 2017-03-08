﻿ «Лос-Анжелес Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым футболистом МЛС. 21.by
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«Лос-Анжелес Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым футболистом МЛС

09.03.2017 00:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС.

В этом сезоне Ибрагимович провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.

 
 
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

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