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Египтолог Захи Хавасс: «Я никогда не говорил, что Месси идиот»

09.03.2017 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный египетский археолог Захи Хавасс опроверг приписываемые ему слова о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Я никогда не говорил, что Месси идиот. Думаю, главной проблемой было то, что, когда я рассказывал о пирамидах и Египте, приглашенный переводчик недостаточно полно передавал мои слова.

Перед интервью я говорил, что Месси самый важный человек в мире, его везде знают. Его приезд в Каир – был самым важным визитом знаменитости в Египет.

Мне очень нравится Месси, я не пропускаю ни одной его игры. Считаю его лучшим футболистом в истории. Именно поэтому я и пригласил его в Египет, несмотря на тот факт, что за несколько дней до этого перенес операцию на сломанном колене.

Месси великолепный человек. Я не могу и никогда не буду его оскорблять», – сказал Хавасс.

 
 
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Известный египетский археолог Захи Хавасс опроверг приписываемые ему слова о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

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