Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Барселона» проиграла 0:4, а решающие три гола в ответной встрече забила в промежутке между 88-й и 95-й минутами.

О спасении: «Я был на поле, когда Иньеста забил тот гол на «Стэмфорд Бридж», но тот матч не сравнится с сегодняшним... Одно дело – забить один решающий гол на 95-й минуте, и совсем другое – три за 7 минут. Тут можно говорить о чуде, историческом событии. Я пойду праздновать, даже несмотря на завтрашнюю тренировку. А уже завтра начнем готовиться к матчу Ла Лиги».

Об эмоциях: «Знаете, больницам и роддомам в ближайшие 9 месяцев надо нанять много акушерок, потому что сегодня многие займутся любовью».

О болельщиках: «Раньше при таких раскладах при счете 3:1 многие люди ушли бы со стадиона, но сегодня они остались и помогали нам до самого конца. Кажется, что новое поколение болельщиков сильнее верит в команду, и оно сумело объединиться даже с теми, кто верил не так сильно».

О критиках: «Многие люди хотели нас похоронить, но мы показали, как хотим побеждать. Нас хотели похоронить такие тренеры, как Сакки, Доменек – я могу назвать целый список других тренеров... Но мы показали свое желание. Мы все еще живы».

«Барселона», ты просто космос

«Сегодня многие займутся любовью». Игроки «Барселоны» – о счастье и победе