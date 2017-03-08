Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко прокомментировал победу «Барселоны» над ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, позволившей каталонскому клубу выйти в четвертьфинал несмотря на поражение в первом матче 0:4.

«Сборная Беларуси себя так не закапывает, как этот ПСЖ. Килуны», – написал Кайко на своей странице в Facebook.

«Барселона», ты просто космос

«Сегодня многие займутся любовью». Игроки «Барселоны» – о счастье и победе