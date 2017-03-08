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Сергей Кайко: «Сборная Беларуси себя так не закапывает, как этот ПСЖ. Килуны»

09.03.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко прокомментировал победу «Барселоны» над ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, позволившей каталонскому клубу выйти в четвертьфинал несмотря на поражение в первом матче 0:4.

«Сборная Беларуси себя так не закапывает, как этот ПСЖ. Килуны», – написал Кайко на своей странице в Facebook.

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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко прокомментировал победу «Барселоны» над ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, позволившей каталонскому клубу выйти в...

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