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Сергей Кайко: «Сборная Беларуси себя так не закапывает, как этот ПСЖ. Килуны»
09.03.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко прокомментировал победу «Барселоны» над ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, позволившей каталонскому клубу выйти в четвертьфинал несмотря на поражение в первом матче 0:4.
«Сборная Беларуси себя так не закапывает, как этот ПСЖ. Килуны», – написал Кайко на своей странице в Facebook.
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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко прокомментировал победу «Барселоны» над ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, позволившей каталонскому клубу выйти в...
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