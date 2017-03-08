МИНСК, 9 мар — Sputnik. Испанская "Барселона" разгромила французский "Пари Сен-Жермен" во втором поединке 1/8 футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает Sputnik.

Игра состоялась накануне на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе "сине-гранатовых" голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50, с пенальти), Неймар (88 и 90+1, с пенальти) и Серхи Роберто (90+5). У ПСЖ отличились Эдинсон Кавани (62) и Левен Кюрзава (40), поразивший собственные ворота.

Напомним, в первой встрече, прошедшей в Париже, победу праздновал французский клуб (4:0). Таким образом, в четвертьфинал вышла "Барселона", одержавшая победу в двухматчевом противостоянии со счетом 6:5.

"Я думаю, сегодня на трибунах не было ни одного человека, который перестал верить в нас. Игра команды была просто потрясающей, несмотря на пропущенный гол. Мы много рисковали и были вознаграждены за это. В конце концов, в футболе такое случается, и это мы видели сегодня", — сказал главный тренер "Барсы" Луис Энрике, который в конце сезона покинет клуб. Слова специалиста приводит издание Marca .

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал команду и верил в ее победу до финального свистка. "Это победа посвящается им, потому что это и есть футбол", — уточнил специалист.

Энрике отметил, что присутствие "Барселоны" в четвертьфинале "будет не очень комфортным для других соперников".

Упустили возможность

Комментируя исход поединка на "Камп Ноу", наставник ПСЖ Унаи Эмери заострил внимание на работе судей. По его словам, решения арбитров были направлены против гостей.

"Это правда, что мы упустили прекрасную возможность. Игра в первом тайме была нашей ошибкой: мы не могли организовать прессинг, не могли правильно распоряжаться мячом. Мы оборонялись очень глубоко, и они имели намного больше шансов для взятия ворот. Во второй половине мы были более спокойными и лучше располагались на поле. Мы улучшили свою игру и могли сделать счет 2:3. Решения судьи были направлены против нас, и мы потеряли все в последние минуты. "Барселона" способна на такое. В последние минуты им было нечего терять", — сказал Эмери, слова которого приводятся на сайте УЕФА .

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов также вышли "Бавария", "Реал", а также "Боруссия" (Дортмунд), которая накануне на своем поле крупно обыграла "Бенфику" (4:0, сумма двух встреч 5:0).