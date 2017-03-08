Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва не стал сетовать на судейские ошибки после поражения от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей) и вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Слов нет, сегодня мы не играли в футбол. Сложно что-то объяснить, мы не смогли показать свою игру и упустили выход в следующий раунд.

В первом матче мы добились отличного результата, но сегодня мы не заслужили того, чтобы пройти в четвертьфинал.

Я не оправдываюсь, но фола на Суаресе не было, да и мы сами могли рассчитывать на пенальти.

При всем при этом, мы не должны винить судей, так как сами не сыграли так, как должны были», – сказал бразилец.

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