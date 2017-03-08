|
Тиаго Силва: «Мы не заслужили выход в четвертьфинал и не должны винить в этом судей»
09.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва не стал сетовать на судейские ошибки после поражения от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей) и вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
«Слов нет, сегодня мы не играли в футбол. Сложно что-то объяснить, мы не смогли показать свою игру и упустили выход в следующий раунд.
В первом матче мы добились отличного результата, но сегодня мы не заслужили того, чтобы пройти в четвертьфинал.
Я не оправдываюсь, но фола на Суаресе не было, да и мы сами могли рассчитывать на пенальти.
При всем при этом, мы не должны винить судей, так как сами не сыграли так, как должны были», – сказал бразилец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва не стал сетовать на судейские ошибки после поражения от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей) и вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии