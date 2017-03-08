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Хавьер Маскерано: «Признаю, что нарушал правила на Ди Марии, но мы выбили «ПСЖ» не из-за этого»

09.03.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после камбэка в игре с «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) признался, что нарушал правила на Анхеле Ди Марии в концовке игры.

На 85-й минуте Маскерано помешал Ди Марии реализовать выход один на один с голкипером сине-гранатовых Марком-Андре тер Стегеном.

«Безусловно, я нарушал правила на Ди Марии, но мы выбили «ПСЖ» не из-за этого.

Это один из наилучших вечеров, что я переживал в футболе», – признался Маскерано.

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Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после камбэка в игре с «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) признался, что нарушал правила на Анхеле Ди Марии в концовке игры.

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