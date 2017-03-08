|
Хавьер Маскерано: «Признаю, что нарушал правила на Ди Марии, но мы выбили «ПСЖ» не из-за этого»
09.03.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после камбэка в игре с «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) признался, что нарушал правила на Анхеле Ди Марии в концовке игры.
На 85-й минуте Маскерано помешал Ди Марии реализовать выход один на один с голкипером сине-гранатовых Марком-Андре тер Стегеном.
«Безусловно, я нарушал правила на Ди Марии, но мы выбили «ПСЖ» не из-за этого.
Это один из наилучших вечеров, что я переживал в футболе», – признался Маскерано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после камбэка в игре с «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) признался, что нарушал правила на Анхеле Ди Марии в концовке игры.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии