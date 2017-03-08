|
«Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в игре с «ПСЖ»
09.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Клуб по американскому футболу
Каталонская команда уступила в первой игре
«Добро пожаловать в камбэк-клуб! Поздравляем «Барселону» с невероятной победой», – говорится в сообщении официального твиттера «Нью-Ингленд».
«Нью-Ингленд»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клуб по американскому футболу «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в 1/8 финала Лиги чемпионов и выходом в четвертьфинал.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии