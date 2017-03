Клуб по американскому футболу поздравил «Барселону» с камбэком в 1/8 финала Лиги чемпионов и выходом в четвертьфинал.

Каталонская команда уступила в первой игре (0:4), но сумел отыграться в ответном матче, разгромив соперника 6:1.

«Добро пожаловать в камбэк-клуб! Поздравляем «Барселону» с невероятной победой», – говорится в сообщении официального твиттера «Нью-Ингленд».

«Нью-Ингленд» выиграл последний Супербоул , уступая 3:21 в середине игры.