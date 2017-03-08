﻿ «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в игре с «ПСЖ». 21.by
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«Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в игре с «ПСЖ»

09.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Клуб по американскому футболу «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в 1/8 финала Лиги чемпионов и выходом в четвертьфинал.

Каталонская команда уступила в первой игре «ПСЖ» (0:4), но сумел отыграться в ответном матче, разгромив соперника 6:1.

«Добро пожаловать в камбэк-клуб! Поздравляем «Барселону» с невероятной победой», – говорится в сообщении официального твиттера «Нью-Ингленд».

«Нью-Ингленд» выиграл последний Супербоул, уступая 3:21 в середине игры.

 
 
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Клуб по американскому футболу «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в 1/8 финала Лиги чемпионов и выходом в четвертьфинал.

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