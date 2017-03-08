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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Ак Барс» в гостях у «Авангарда», «Магнитка» примет «Барыс» Занковца
09.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут первые матчи серии второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Первые матчи
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Ак Барс» в гостях у «Авангарда», «Магнитка» примет «Барыс» Занковца
Сегодня пройдут первые матчи серии второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
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