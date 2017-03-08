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Россиянин Костин отказался от перехода в «Ислочь», заявив, что чемпионат Беларуси ниже уровня ФНЛ

09.03.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин сообщил, что не перейдет в белорусскую «Ислочь», в которой он был на просмотре.

«Встретился с руководством «Ислочи», посмотрел на условия, в которых тренируется и играет команда, отметил, что у главного тренера все идет через работу с мячом, но как-то не зацепило.

Принял решение, что лучше два с половиной месяца потренируюсь в Петербурге, после чего летом займусь поиском новой команды. Чемпионат Беларуси начинается первого апреля, они играют по системе «весна-осень», поэтому мне предложили контракт на два года.

Вариант с арендой не рассматривался, какой им смысл приглашать игрока на несколько месяцев? Не хочу никого обижать, но высшая лига Беларуси ниже по уровню нашего ФНЛ. У меня есть опыт подобных переходов, когда я уезжал хоть и в Португалию, но, по сути, в никуда. Решил не торопиться.

В среду провел первую тренировку у Игоря Симутенкова с молодежной командой «Зенита». Сейчас самое главное держать себя в форме, чтобы летом быть готовым к просмотру в другой команде», – сказал Костин.

 
 
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Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин сообщил, что не перейдет в белорусскую «Ислочь», в которой он был на просмотре.

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