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Сборная Беларуси осталась на 72-м месте в рейтинге ФИФА

09.03.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.

Сборная Беларуси не изменила свою позицию, оставшись на 72-м месте.

Лидирующая десятка в рейтинге ФИФА изменений также не претерпела.

1 (-). Аргентина

2 (-). Бразилия

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Бельгия

6 (7). Франция

7 (6). Колумбия

8 (-). Португалия

9 (-). Уругвай

10 (-). Испания

...

72 (-). Беларусь

 
 
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ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.

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