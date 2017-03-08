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Сборная Беларуси осталась на 72-м месте в рейтинге ФИФА
09.03.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.
Сборная Беларуси не изменила свою позицию, оставшись на 72-м месте.
Лидирующая десятка в рейтинге ФИФА изменений также не претерпела.
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (7). Франция
7 (6). Колумбия
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания
...
72 (-). Беларусь
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ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 9 марта 2017 года.
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