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Михаил Горбачев: «Сейчас у «Нафтана» висят задолженности за 2014 год перед семью или восемью футболистами»
09.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник новополоцкого «Нафтана» Михаил Горбачев рассказал о подготовке команды к сезону, о ситуации с долгами клуба, а также выразил своё отношение к вылету бобруйской «Белшины» из высшей лиги.
– Это еще только пока минус три, но может быть и минус пять, если долги не будут выплачены. Я надеюсь, что в ближайшие дни задолженности будут погашены, а то не очень хочется начинать чемпионат с таким пассивом. Но в этой ситуации от нас ничего не зависит, всё в руках руководства: наше дело — играть, их — решать подобного рода проблемы.
- Лично вам клуб еще должен что-то выплатить?
– Мне ничего не должен. За 2016 год долги полностью были погашены еще до Нового года. Сейчас висят задолженности за 2014 год перед семью или восемью футболистами, точных сумм я не знаю – это нужно узнавать у этих ребят.
- Почему вы не последовали примеру многих игроков команды и не покинули «Нафтан» в межсезонье? Что заставляет играть в футбол в таких условиях?
– Любовь к футболу. Хочется выступать в высшей лиге, так как по возрасту мне уже недолго осталось поиграть как профессионалу. А финансовая ситуация примерно в десяти клубах нашей страны похожая, да и бегать из клуба в клуб меня не особо привлекает. В мои 34 нет желания где-то на лавке сидеть, а хочется регулярно выходить на поле, а «Нафтан» такую возможность мне предоставляет. Вот, наверное, из-за этого я и остался в Новополоцке, а с деньгами можно немного потерпеть — потом все равно их получаешь, – сказал Горбачев.
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Михаил Горбачев: «Сейчас у «Нафтана» висят задолженности за 2014 год перед семью или восемью футболистами»
Защитник новополоцкого «Нафтана» Михаил Горбачев рассказал о подготовке команды к сезону, о ситуации с долгами клуба, а также выразил своё отношение к вылету...
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