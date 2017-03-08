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Кубок IBU. Спринт. Загоруйко победила, Алимбекова – 8-я, еще три белоруски – в топ-20

09.03.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко сегодня в эстонском Отепя на Кубке IBU победила в спринте, четыре белоруски вошли в 25 сильнейших.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

1. Анастасия Загоруйко (Россия) – 22.09,7 (0+1)
2. Юлия Швайгер (Австрия) – 5,8 (0+0)
3. Анна Никулина (Россия) – 7,0 (0+0)
4. Валерия Васнецова (Россия) – 11,6 (1+0)
5. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 16,6 (0+0)
6. Катарина Иннерхофер (Австрия) – 17,2 (0+2)...
8. Динара Алимбекова (Беларусь) – 29,3 (0+1)
9. Вита Семеренко (Украина) – 29,7 (0+0)...
12. Кристина Ильченко (Беларусь) – 32,6 (0+3)...
18. Мария Панфилова (Беларусь) – 49,9 (0+0)...
24. Дарья Блашко (Беларусь) – 1.15,6 (1+1)...
28. Вероника Новаковска (Польша) – 1.25,8 (1+1)

 
 
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Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко сегодня в эстонском Отепя на Кубке IBU победила в спринте, четыре белоруски вошли в 25 сильнейших.

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