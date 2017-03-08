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Кубок IBU. Спринт. Загоруйко победила, Алимбекова – 8-я, еще три белоруски – в топ-20
09.03.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко сегодня в эстонском Отепя на Кубке IBU победила в спринте, четыре белоруски вошли в 25 сильнейших.
Кубок IBU
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Спринт
1. Анастасия Загоруйко (Россия) – 22.09,7 (0+1)
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Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко сегодня в эстонском Отепя на Кубке IBU победила в спринте, четыре белоруски вошли в 25 сильнейших.
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