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Хаби Алонсо анонсировал завершение карьеры
09.03.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Баварии»
«Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра», – написал футболист.
Полузащитник добавил в пост фотографию, на которой он уходит с бутсами в руках, делая прощальный жест.
Контракт, связывающий хавбека с «Баварией», рассчитан до окончания сезона. По всей видимости, полузащитник завершит карьеру летом.
Футболист выиграл ЧМ-2010 и дважды становился победителем Евро в составе сборной Испании. Полузащитник выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы с «Ливерпулем». Хавбек становился победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы в составе
Фото: твиттер Хаби Алонсо
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Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо анонсировал завершение карьеры игрока.
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