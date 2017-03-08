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Хаби Алонсо анонсировал завершение карьеры

09.03.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо анонсировал завершение карьеры игрока.

«Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра», – написал футболист.

Полузащитник добавил в пост фотографию, на которой он уходит с бутсами в руках, делая прощальный жест.

Контракт, связывающий хавбека с «Баварией», рассчитан до окончания сезона. По всей видимости, полузащитник завершит карьеру летом.

Футболист выиграл ЧМ-2010 и дважды становился победителем Евро в составе сборной Испании. Полузащитник выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы с «Ливерпулем». Хавбек становился победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы в составе «Реала», дважды брал с мадридской командой Кубок Испании. После перехода в «Баварию» футболист выиграл два чемпионата, по разу завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

Хаби Алонсо анонсировал завершение карьеры

Фото: твиттер Хаби Алонсо

 
 
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Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо анонсировал завершение карьеры игрока.

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