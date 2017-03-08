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Мотта на автомобиле травмировал болельщика «ПСЖ» после поражения от «Барселоны»

09.03.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В аэропорту «Париж-Ле-Бурже» случился инцидент с участием хавбека «ПСЖ» Тиаго Мотты.

После поражения от «Барселоны» (1:6) и вылета французской команды из Лиги чемпионов группа недовольных болельщиков окружила автомобиль полузащитника. Футболист находился в машине вместе с женщиной.

Хавбек тронулся с места, и автомобиль ударил стоявшего перед ним болельщика. Пострадавшего доставили в больницу в Сен-Дени.

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В аэропорту «Париж-Ле-Бурже» случился инцидент с участием хавбека «ПСЖ» Тиаго Мотты.

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