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Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Ростова», «Шальке» сыграет с менхегладбахской «Боруссией» и другие матчи
09.03.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Лион» сыграет с «Ромой», «Олимпиакос» примет «Бешикташ», а «Шальке» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Ростова», «Шальке» сыграет с менхегладбахской «Боруссией» и другие матчи
Сегодня в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Лион» сыграет с «Ромой», «Олимпиакос» примет «Бешикташ», а «Шальке» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».
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