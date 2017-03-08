﻿ Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Ростова», «Шальке» сыграет с менхегладбахской «Боруссией» и другие матчи. 21.by
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Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Ростова», «Шальке» сыграет с менхегладбахской «Боруссией» и другие матчи

09.03.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Лион» сыграет с «Ромой», «Олимпиакос» примет «Бешикташ», а «Шальке» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

1/8 финала

АПОЭЛ Кипр – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
9 марта, 21.00, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика
Копенгаген Дания – Аякс Голландия
Дата проведения
9 марта, 21.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
Гент Бельгия – Генк Бельгия
Дата проведения
9 марта, 23.05, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Олимпиакос Греция – Бешикташ Турция
Дата проведения
9 марта, 23.05, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика
Лион Франция – Рома Италия
Дата проведения
9 марта, 23.05, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Шальке-04 Германия – Боруссия М Германия
Дата проведения
9 марта, 23.05, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Сельта Испания – Краснодар Россия
Дата проведения
9 марта, 23.05, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Ростов Россия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
9 марта, 21.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Лион» сыграет с «Ромой», «Олимпиакос» примет «Бешикташ», а «Шальке» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

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