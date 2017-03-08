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Сверчинский и Рочев находятся в расположении «Ислочи»
09.03.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитники Александр Сверчинский и Никита Рочев находятся в расположении «Ислочи»
Напомним, последний сезон Сверчинский провел в минском «Динамо». Подробную статистику игрока смотрите
Рочев чемпионат-2016 провел в составе «Ислочи», однако в январе футболист покинул
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Защитники Александр Сверчинский и Никита Рочев находятся в расположении «Ислочи» в рамках заключительного сбора команды.
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