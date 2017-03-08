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12-летний ребенок погиб после падения футбольных ворот в Солигорском районе

09.03.2017 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Солигорским районным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, наступившей в результате падения на него футбольных ворот.

Как сообщила источнику официальный представитель ведомства Татьяна Белоног, трагедия произошла днем 8 марта.

В ходе разбирательства следствием предварительно установлено, что компания подростков играла с мячом на стадионе Краснослободской школы. По словам очевидцев, погибший повис на металлических футбольных воротах и начал их раскачивать. Ворота упали, от полученных травм ребенок скончался. Другие ребята не пострадали.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, зафиксированы показания очевидцев трагедии, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

 
 
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Солигорским районным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, наступившей в результате падения на него...

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