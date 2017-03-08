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В бой идут мальчишки

09.03.2017 — Новости Спорта | Вечерний Минск  
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Минск представят две команды(2004-2005 г. р.).«Грифоны»(Цент­ральный район) выступят в группе«А», где их соперниками станут дружины из Минской, Гродненской и Могилевской областей. Второй столичный коллектив,«Медведь»(Московский район) , будет сражаться в квартете«Б». Подопечным Сергея Ерачина предстоит скрестить клюшки с парнями из Витебской, Брестской, Гомельской областей. Победители групп сойдутся в финале, а команды, занявшие вторые места, поспорят за«бронзу» турнира.

Сегодня первый день соревнований. В 14:00 начнется матч с участием«Медведя» и дружины из Витебской области. Церемония официального открытия турнира намечена на 17:40. Ожидается, что 10 и 11 марта игры будут начинаться в 11:00, а 12 марта — в 10:00. Торжественная церемония закрытия запланирована на 18:00.

Все встречи пройдут на малой площадке«Чижовка-Арены“. Вход свободный.

Автор: Денис ГОЛУБ
 
Теги: Минск
 
 
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