﻿ «Прессбол»: Карницкий перешел в «Гомель». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Прессбол»: Карницкий перешел в «Гомель»

09.03.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает «Прессбол», полузащитник Александр Карницкий, расторгший ранее контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы, перешел в «Гомель» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.

Карницкий уже выступал за «Гомель» в сезоне 2013 года, после чего перешел в БАТЭ.

Статистику игрока смотрите здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает «Прессбол», полузащитник Александр Карницкий, расторгший ранее контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы, перешел в «Гомель» на правах свободного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
12-летний ребенок погиб после падения футбольных ворот в Солигорском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика