Как сообщает «Прессбол», полузащитник Александр Карницкий, расторгший ранее контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы, перешел в «Гомель» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.

Карницкий уже выступал за «Гомель» в сезоне 2013 года, после чего перешел в БАТЭ.

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