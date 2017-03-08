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«Прессбол»: Карницкий перешел в «Гомель»
09.03.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», полузащитник Александр Карницкий, расторгший ранее контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы, перешел в «Гомель» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.
Карницкий уже выступал за «Гомель» в сезоне 2013 года, после чего перешел в БАТЭ.
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Как сообщает «Прессбол», полузащитник Александр Карницкий, расторгший ранее контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы, перешел в «Гомель» на правах свободного...
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