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Неймар: «Месси продлит контракт с «Барселоной», это точно»

09.03.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Неймар после победы над «ПСЖ» (6:1) заверил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

«Месси подпишет новый контракт, это точно.

Что касается меня, то я очень счастлив в «Барселоне», с моими партнерами и становлюсь лучше и лучше», – сказал футболист.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до окончания следующего сезона.

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Нападающий «Барселоны» Неймар после победы над «ПСЖ» (6:1) заверил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

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