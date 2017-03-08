Нападающий «Барселоны» Неймар после победы над «ПСЖ» (6:1) заверил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

«Месси подпишет новый контракт, это точно.

Что касается меня, то я очень счастлив в «Барселоне», с моими партнерами и становлюсь лучше и лучше», – сказал футболист.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до окончания следующего сезона.

Ошибки судьи, которые помогли «Барселоне»