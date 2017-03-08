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Неймар: «Месси продлит контракт с «Барселоной», это точно»
09.03.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Неймар после победы над «ПСЖ» (6:1) заверил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.
«Месси подпишет новый контракт, это точно.
Что касается меня, то я очень счастлив в «Барселоне», с моими партнерами и становлюсь лучше и лучше», – сказал футболист.
Действующий контракт аргентинца рассчитан до окончания следующего сезона.
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Нападающий «Барселоны» Неймар после победы над «ПСЖ» (6:1) заверил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.
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