Назначение на субботний поединок за Суперкубок Беларуси-2017 между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» получила бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.



Его ассистентами станут Дмитрий Жук из Минска и Олег Маслянко из Бреста. Дополнительные помощники – Денис Щербаков (Минск) и Виктор Шимусик (Осиповичи).

Резервный судья – Сергей Цинкевич (Осиповичи).

Инспектор матча – Юрий Майстров (Фаниполь).

Делегат АБФФ – Игорь Цаплюк (Минск).

Матч «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ пройдет в субботу, 11 марта на стадионе «Минска» и начнется в 15:00.