﻿ Суперкубок Беларуси. Матч обслужит бригада Кульбакова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суперкубок Беларуси. Матч обслужит бригада Кульбакова

09.03.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Назначение на субботний поединок за Суперкубок Беларуси-2017 между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» получила бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.

Его ассистентами станут Дмитрий Жук из Минска и Олег Маслянко из Бреста. Дополнительные помощники – Денис Щербаков (Минск) и Виктор Шимусик (Осиповичи).

Резервный судья – Сергей Цинкевич (Осиповичи).
Инспектор матча – Юрий Майстров (Фаниполь).
Делегат АБФФ – Игорь Цаплюк (Минск).

Матч «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ пройдет в субботу, 11 марта на стадионе «Минска» и начнется в 15:00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначение на субботний поединок за Суперкубок Беларуси-2017 между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» получила бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Неймар: «Месси продлит контракт с «Барселоной», это точно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика