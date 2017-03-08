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Суперкубок Беларуси. Матч обслужит бригада Кульбакова
09.03.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Назначение на субботний поединок за Суперкубок Беларуси-2017 между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» получила бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.
Резервный судья – Сергей Цинкевич (Осиповичи).
Матч «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ пройдет в субботу, 11 марта на стадионе «Минска» и начнется в 15:00.
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Назначение на субботний поединок за Суперкубок Беларуси-2017 между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» получила бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.
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