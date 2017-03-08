Как сообщили Tribuna.com в АБФФ, по состоянию на 9 марта свое участие в чемпионате Беларуси среди команд второй лиги подтвердили 10 команд.

В число этих клубов вошли: «Ошмяны», «Клецк», «Неман-Агро» (Столбцы), «Монтажник» (Мозырь), «Виктория» (Марьина Горка), ДЮСШ-ДСК (Гомель), «ЮАС-Житковичи», «Энергосбыт» (Минск), «СМИ Автотранс» (Смолевичи), СДЮШОР №8 (Гомель).

Также у АБФФ имеются устные подтверждения еще от четырех клубов. Их названия не разглашаются до тех пор, пока АБФФ не получит официального подтверждения.

Таким образом, из участников второй лиги сезона-2016 свое участие пока не подтвердили «Молодечно-ДЮСШ-4», «Забудова-строй» (Чисть), «Вертикаль» (Калинковичи), «Торпедо» (Могилев) и «Рогачев-МК».

Ранее портал Kraj.by сообщал , что «Молодечно-ДЮСШ-4» и «Забудова-строй» подтвердили свое участие во второй лиге. Председатель могилевского «Торпедо» Александр Белов заявил , что команда может не заявиться во вторую лигу. О будущем «Вертикали» и «Рогачева-МК» не сообщалось.

В то же время турнир пополнят минский «Энергосбыт», смолевичский «СМИ Автотранс», гомельская СДЮСШОР №8, а также вылетевшие из первой лиги «Ошмяны».

Отметим, что срок подачи заявок на участие в чемпионате Беларуси среди команд второй лиги истекает 31 марта.

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