﻿ Украинский нападающий Локтионов подписал контракт с «Неманом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Украинский нападающий Локтионов подписал контракт с «Неманом»

09.03.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Украинский нападающий Роман Локтионов подписал контракт с «Неманом».

Срок соглашения – 1 год.

В 2015 году футболист подписал контракт с кропивницкой «Звездой», с которой в 2016 году стал чемпионом первой лиги Украины. На следующий год в высшей лиге страны сыграл в 10 матчах, а в январе 2017 года покинул клуб.

Подробную статистику Локтионова смотрите здесь.

Украинский нападающий Локтионов подписал контракт с «Неманом»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский нападающий Роман Локтионов подписал контракт с «Неманом».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вторая лига. На данный момент свое участие в турнире подтвердили 10 команд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика