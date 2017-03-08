Украинский нападающий Роман Локтионов подписал контракт с «Неманом».

Срок соглашения – 1 год.

В 2015 году футболист подписал контракт с кропивницкой «Звездой», с которой в 2016 году стал чемпионом первой лиги Украины. На следующий год в высшей лиге страны сыграл в 10 матчах, а в январе 2017 года покинул клуб.

Подробную статистику Локтионова смотрите здесь.



