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Украинский нападающий Локтионов подписал контракт с «Неманом»
09.03.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский нападающий Роман Локтионов подписал контракт с «Неманом».
Срок соглашения – 1 год.
В 2015 году футболист подписал контракт с кропивницкой «Звездой», с которой в 2016 году стал чемпионом первой лиги Украины. На следующий год в высшей лиге страны сыграл в 10 матчах, а в январе 2017 года покинул клуб.
Подробную статистику Локтионова смотрите
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Украинский нападающий Роман Локтионов подписал контракт с «Неманом».
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