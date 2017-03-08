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Александр Медведь: «Все делается против стран бывшего СССР. Почему американцев не ловят на допинге так, как белорусов или россиян?»

09.03.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь признался, что в антидопинговой борьбе в современном спорте видит политический подтекст.

– Вас заслуженно называют легендой белорусского спорта. На его алтарь вы положили свое здоровье. Вам сейчас не обидно смотреть на то, во что превращается современный профессиональный спорт? Спортсмены завоевывают медали, а потом из-за допинга их теряют. От участия в Олимпийских играх бездоказательно отстраняют целые сборные.

– Это большая политика. Все делается против стран бывшего Советского Союза. Почему американцев не ловят на допинге так, как белорусов или россиян? Почему на допинге не попадаются немцы или англичане?

Я даже слова такого, «допинг», не слышал. На соревнования брал с собой мед, орехи и цветочную пыльцу. Еще команде закупали черный шоколад с витамином Е. Такой давали спортсменам и космонавтам. Однажды во время чемпионата мира у меня горло заболело. Так я 2-3 ложки меда съел, и меня бросило в пот. Испугался, доктора вызвал, а тот осмотрел меня, рассмеялся и говорит: «Это нормальная реакция организма на мед», – сказал Медведь в интервью газете «Аргументы и факты».

 

 
 
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь признался, что в антидопинговой борьбе в современном спорте видит политический подтекст.

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