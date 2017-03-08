Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с польским «Виве» рассказал о кадровых проблемах.

– Какой состав планируете на выезд?

– Тот же, что выставили против «Вардара». Возможно, добавится Атьман. Но сейчас он тренируется на пятьдесят-шестьдесят процентов возможностей. Может быть, используем его на каких-то отрезках в обороне. Атаковать Паше еще рановато.

– А Джамали?

– Он жалуется на боли в колене и сейчас занимается восстановлением со специальным тренером. Но прогресса нет. И я уже затрудняюсь сказать, когда он вернется и от кого это зависит. По данным всех наших обследований, он может тренироваться и играть. Однако сам игрок отказывается, – сказал Бебешко.