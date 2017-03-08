﻿ Сергей Бебешко: «По данным наших обследований, Джамали может тренироваться и играть. Однако сам игрок отказывается». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Бебешко: «По данным наших обследований, Джамали может тренироваться и играть. Однако сам игрок отказывается»

09.03.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с польским «Виве» рассказал о кадровых проблемах.

– Какой состав планируете на выезд?

– Тот же, что выставили против «Вардара». Возможно, добавится Атьман. Но сейчас он тренируется на пятьдесят-шестьдесят процентов возможностей. Может быть, используем его на каких-то отрезках в обороне. Атаковать Паше еще рановато.

– А Джамали?

– Он жалуется на боли в колене и сейчас занимается восстановлением со специальным тренером. Но прогресса нет. И я уже затрудняюсь сказать, когда он вернется и от кого это зависит. По данным всех наших обследований, он может тренироваться и играть. Однако сам игрок отказывается, – сказал Бебешко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Медведь: «Все делается против стран бывшего СССР. Почему американцев не ловят на допинге так, как белорусов или россиян?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика