Бывший шведский хоккеист Андреас Лилья получил предложение стать одним из тренеров минского «Динамо», сообщает TUT.BY со ссылкой на шведский СМИ.

По информации издания, 41-летний Лилья может стать ассистентом главного тренера команды. Сам он подтвердил слова о предложении из КХЛ, но предпочел отказаться от конкретики.

«Да, такой вариант имеется, но не хочу говорить, о каком клубе идет речь. Могу лишь заявить, что пока не решил, буду ли я вообще тренировать, так как мне нравится проводить время с семьей», — сказал Лилья

В минском «Динамо» не подтвердили сообщения о переговорах со шведом.

Напомним, Лилья последний раз выходил на лед в 2015 году, когда помог клубу «Регле» выйти в топ-дивизион чемпионата Швеции. До этого он 12 лет выступал в НХЛ, выиграв в 2007 году Кубок Стэнли в составе «Детройта».