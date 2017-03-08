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Обладатель Кубка Стэнли Лилья может пополнить тренерский штаб минского «Динамо»

09.03.2017 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший шведский хоккеист Андреас Лилья получил предложение стать одним из тренеров минского «Динамо», сообщает TUT.BY со ссылкой на шведский СМИ.

По информации издания, 41-летний Лилья может стать ассистентом главного тренера команды. Сам он подтвердил слова о предложении из КХЛ, но предпочел отказаться от конкретики.

«Да, такой вариант имеется, но не хочу говорить, о каком клубе идет речь. Могу лишь заявить, что пока не решил, буду ли я вообще тренировать, так как мне нравится проводить время с семьей», — сказал Лилья

В минском «Динамо» не подтвердили сообщения о переговорах со шведом.

Напомним, Лилья последний раз выходил на лед в 2015 году, когда помог клубу «Регле» выйти в топ-дивизион чемпионата Швеции. До этого он 12 лет выступал в НХЛ, выиграв в 2007 году Кубок Стэнли в составе «Детройта».

 
 
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Бывший шведский хоккеист Андреас Лилья получил предложение стать одним из тренеров минского «Динамо», сообщает TUT.BY со ссылкой на шведский СМИ.

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