﻿ Ивуарийские легионеры «Слуцка» Ауие, Себаи и Думбия тренировались с дублем из-за того, что не смогли получить визы в Турцию. 21.by
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Ивуарийские легионеры «Слуцка» Ауие, Себаи и Думбия тренировались с дублем из-за того, что не смогли получить визы в Турцию

09.03.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, почему трое ивуарийских легионеров «Слуцка» – защитник Конан Ауие, хавбек Сенен Себаи и нападающий Секу Думбия – не полетели на турецкий сбор команды и тренировались с резервным составом.

- Была информация, что рассматриваете кандидатуры Жуковского и Зубовича. Почему не удалось подписать их?

– Ну как почему? Наверняка их не удовлетворили наши условия, они искали варианты лучше. Вот и нашли, наверное, лучше. Тут я не знаю, почему.

- Ивуарийские легионеры находились в списке тех, кто должен был отправиться в Турцию, но в итоге тренировались с дублем. Как так вышло?

– Турция не дала им визы. Естественно, мы рассчитываем на них как на игроков основного состава, – сказал Караневский.

 
 
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, почему трое ивуарийских легионеров «Слуцка» – защитник...

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