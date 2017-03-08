Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, почему трое ивуарийских легионеров «Слуцка» – защитник Конан Ауие, хавбек Сенен Себаи и нападающий Секу Думбия – не полетели на турецкий сбор команды и тренировались с резервным составом.

- Была информация , что рассматриваете кандидатуры Жуковского и Зубовича. Почему не удалось подписать их?

– Ну как почему? Наверняка их не удовлетворили наши условия, они искали варианты лучше. Вот и нашли, наверное, лучше. Тут я не знаю, почему.

- Ивуарийские легионеры находились в списке тех, кто должен был отправиться в Турцию, но в итоге тренировались с дублем. Как так вышло?

– Турция не дала им визы. Естественно, мы рассчитываем на них как на игроков основного состава, – сказал Караневский.