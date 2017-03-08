|
Ивуарийские легионеры «Слуцка» Ауие, Себаи и Думбия тренировались с дублем из-за того, что не смогли получить визы в Турцию
09.03.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, почему трое ивуарийских легионеров «Слуцка» – защитник Конан Ауие, хавбек Сенен Себаи и нападающий Секу Думбия – не полетели на турецкий сбор команды и тренировались с резервным составом.
- Была
– Ну как почему? Наверняка их не удовлетворили наши условия, они искали варианты лучше. Вот и нашли, наверное, лучше. Тут я не знаю, почему.
- Ивуарийские легионеры находились в списке тех, кто должен был отправиться в Турцию, но в итоге
– Турция не дала им визы. Естественно, мы рассчитываем на них как на игроков основного состава, – сказал Караневский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ивуарийские легионеры «Слуцка» Ауие, Себаи и Думбия тренировались с дублем из-за того, что не смогли получить визы в Турцию
Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, почему трое ивуарийских легионеров «Слуцка» – защитник...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии