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«ПСЖ» не будет увольнять Эмери из-за поражения от «Барселоны»
09.03.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «ПСЖ» не намерено делать поспешных выводов относительно будущего главного тренера команды Унаи Эмери.
По информации As, несмотря на поражение от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов, что не входило в планы президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, позиции Эмери остаются сильными.
Парижане видят в Эмери тренера с прицелом на долгосрочную перспективу и не будут отправлять его отставку.
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Руководство «ПСЖ» не намерено делать поспешных выводов относительно будущего главного тренера команды Унаи Эмери.
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