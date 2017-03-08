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«ПСЖ» не будет увольнять Эмери из-за поражения от «Барселоны»

09.03.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «ПСЖ» не намерено делать поспешных выводов относительно будущего главного тренера команды Унаи Эмери.

По информации As, несмотря на поражение от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов, что не входило в планы президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, позиции Эмери остаются сильными.

Парижане видят в Эмери тренера с прицелом на долгосрочную перспективу и не будут отправлять его отставку.

 
 
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Руководство «ПСЖ» не намерено делать поспешных выводов относительно будущего главного тренера команды Унаи Эмери.

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