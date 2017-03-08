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Олег Караневский: «Осветительные мачты? Есть планы. Но это вопрос сложный»
09.03.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о планах по установке осветительных мачт на домашнем стадионе.
- У «Слуцка» были планы по установке осветительных мачт на «Городском». Как дело продвигается?
– Есть планы. Но это вопрос сложный, он в настоящее время прорабатывается: какова финансовая составляющая, кто будет инвестором, – сказал Караневский.
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о планах по установке осветительных мачт на домашнем стадионе.
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