Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о планах по установке осветительных мачт на домашнем стадионе.

- У «Слуцка» были планы по установке осветительных мачт на «Городском». Как дело продвигается?

– Есть планы. Но это вопрос сложный, он в настоящее время прорабатывается: какова финансовая составляющая, кто будет инвестором, – сказал Караневский.