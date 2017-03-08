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Елена Шпилевская: «Муж поругался с Чижом из-за Путило, который даже спасибо не сказал, а «отблагодарил» сменой агента»
09.03.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена рассказал об истории расставания мужа с Антоном Путило.
– Насколько знаю, Шпилевский не очень хорошо расставался с Амельченко и Путило.
– Насчет Амельченко неправда: мы отлично общаемся, как и с Шитовым. Кстати, два года назад с Игорем, его женой Аней и дочкой Верой отмечали день рождения Николая в Париже.
А Путило сам поменял агента, причем никому об этом не сказал. Его дело, конечно. Но разве земляки могут так поступать? Тем более прекрасно знаю, чего мужу стоило испортить хорошие отношения с руководителем минского «Динамо» Юрием Чижом, пытаться тащить Путило в Германии.
Потом иногда говорила: это ж надо, поругаться с Чижом из-за футболиста, который тебе потом даже спасибо не сказал, а «отблагодарил» сменой агента. Антон поступил очень некрасиво. Уж лучше бы тогда он оставался в «Динамо» и не переходил во «Фрайбург».
– У футболистов свое мнение — не сомневаюсь, Путило найдет не меньше контраргументов. Самые простые: либо агента испортили деньги, либо он меня обманул...
– Это неправда. Просто Антона переманил агент из Черногории, который крутился при «Фрайбурге». Но что в итоге приобрел Путило? Уехал куда-то в Россию, после чего и начались его скитания.
Хотя и в Германии тоже были проблемы. Тренер постоянно вызывал Николая. Говорил, что его подопечный злоупотребляет индивидуальной игрой, которая не идет на пользу команде. Да много вопросов решали: скажем, долго занимались лечением его ноги в Штутгарте.
Я дружу с женой одного известного российского агента, которая постоянно говорит, что мы слишком много внимания уделяем своим ребятам. А если бы уделяли меньше — может, было бы больше толку? Хотя правда у каждого своя, – сказала Шпилевская.
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Елена Шпилевская: «Муж поругался с Чижом из-за Путило, который даже спасибо не сказал, а «отблагодарил» сменой агента»
Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена рассказал об истории расставания мужа с Антоном Путило.
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