﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

09.03.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Кливленд
Дата проведения
10 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Мемфис – Клипперс
Дата проведения
10 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Сан-Антонио
Дата проведения
10 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

 

Портленд – Филадельфия
Дата проведения
10 марта, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Лейкерс
Дата проведения
10 марта, 06.30, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио».

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