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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
09.03.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
В четверг, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома-Сити» примет «Сан-Антонио».
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