|
В сезоне-2017 в «Слуцке» не будет тренера по вратарям
09.03.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил Tribuna.com председатель «Слуцка» Олег Караневский, в клубе не будет отдельного тренера по вратарям.
– Отдельной штатной единицы «тренер по вратарям» у нас не будет. Его функции распределит между собой тренерский штаб, – сказал Караневский.
Напомним, ранее тренером по вратарям в «Слуцке» был Сергей Михайлов. Однако в декабре ушедшего года он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил Tribuna.com председатель «Слуцка» Олег Караневский, в клубе не будет отдельного тренера по вратарям.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии