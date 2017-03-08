﻿ В сезоне-2017 в «Слуцке» не будет тренера по вратарям. 21.by
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В сезоне-2017 в «Слуцке» не будет тренера по вратарям

09.03.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил Tribuna.com председатель «Слуцка» Олег Караневский, в клубе не будет отдельного тренера по вратарям.

– Отдельной штатной единицы «тренер по вратарям» у нас не будет. Его функции распределит между собой тренерский штаб, – сказал Караневский.

Напомним, ранее тренером по вратарям в «Слуцке» был Сергей Михайлов. Однако в декабре ушедшего года он покинул клуб и уехал в Польшу на ПМЖ.

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Как сообщил Tribuna.com председатель «Слуцка» Олег Караневский, в клубе не будет отдельного тренера по вратарям.

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