Сенегальский защитник Биран Ндой заключил контракт со «Славией».

Соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2017 года.

Напомним, последний клуб футболиста – «ASC Niary Tally» (Сенегал, Д1).

Кроме того, воспитанники «красно-черных» защитник Артем Шут, нападающий Артем Галяк и полузащитник Глеб Шевченко поставили свои подписи под новыми соглашениями со «Славией».