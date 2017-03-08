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Сенегальский защитник Ндой перешел в «Славию», Шут, Галяк и Шевченко продлили контракты с клубом

09.03.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сенегальский защитник Биран Ндой заключил контракт со «Славией».

Соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2017 года.

Напомним, последний клуб футболиста – «ASC Niary Tally» (Сенегал, Д1).

Кроме того, воспитанники «красно-черных» защитник Артем Шут, нападающий Артем Галяк и полузащитник Глеб Шевченко поставили свои подписи под новыми соглашениями со «Славией».

 
 
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Сенегальский защитник Биран Ндой заключил контракт со «Славией».

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