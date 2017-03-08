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«Ростов» – «МЮ». Калачев сделал голевую передачу
09.03.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:1, 2-й тайм).
Отметим, что на счету белорусского полузащитника хозяев Тимофея Калачева голевая передача.
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:1, 2-й тайм).
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