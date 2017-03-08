﻿ «Ростов» – «МЮ». Калачев сделал голевую передачу. 21.by
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«Ростов» – «МЮ». Калачев сделал голевую передачу

09.03.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:1, 2-й тайм).

Отметим, что на счету белорусского полузащитника хозяев Тимофея Калачева голевая передача.

ВИДЕО

Ростов Россия – Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
9 марта, 21.00, «Олимп-2»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 35 Мхитарян, 1:1 – 53 Бухаров.
РостовМедведев, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачев, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Рохо, Смоллинг, Джонс, Блинд, Эррера, Погба, Феллайни, Янг, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.
Предупреждения:
Мхитарян (21), Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59).
 
 
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:1, 2-й тайм).

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