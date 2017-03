Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков подробнее рассказал о третьем комплекте форме команды в новом сезоне.

«Как вы уже могли отметить, на ней (третьей форме) нет ни логотипов Федерации футбола, ни логотипов наших спонсоров. Основное внимание мы уделили двум слоганам, которые написаны по-белорусски спереди, и по-английски сзади. Спереди написан наш лозунг: «Дзе б мы нi былi, мы – берасцейцы». Эта фраза не звучит так, как на мове, ни на одном другом языке мира. Все знают, что цвета нашего клуба защищают многие ребята не из Бреста, со всего мира. Но они ценят философию нашего клуба, вынося в себе частичку Бреста на поле.

Философия же в свою очередь выражена во фразе Too Good To Be Shared. То есть мы ценим то, что создаем. Мы стремимся добиваться высоких целей. Эта наша история, которая слишком хороша, чтобы делиться ею с другими», – сказал Радьков.